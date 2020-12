Programa Apoiar vai ser reforçado para 900 milhões de euros

O Governo vai reforçar a dotação do programa Apoiar, que passará de 750 milhões de euros para 900 milhões. Em entrevista ao Jornal Económico , publicada esta sexta-feira, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revela que o aumento pretende responder à extensão dos apoios a fundo perdido, anunciado na semana passada . Numa fase inicial, o Apoiar era destinado apenas a micro e pequenas empresas, mas o Governo decidiu alargar a ajuda às médias empresas, que poderão receber até 100 mil euros, e aos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e com trabalhadores a cargo, que têm direito a um apoio que pode chegar a três mil euros.

O ministro da Economia revela que no âmbito do Apoiar, que entrou em vigor a 25 de novembro, já foram aprovados apoios no valor de 356 milhões de euros, dos quais 97,7 milhões já chegaram às empresas. Receberam luz verde mais de 38 mil candidaturas. Segundo Siza Vieira, "os apoios do programa Apoiar já estão a chegar à economia e vão continuar até janeiro, fevereiro".





Leia Também Empresas com dívidas e capitais negativos com direito ao Apoiar

No que toca aos apoios a fundo perdido às rendas não habitacionais, para os quais o Executivo reservou 300 milhões de euros, o ministro adianta que os regulamentos de acesso deverão ser publicados ainda este ano. Esta medida prevê que os comerciantes recebam entre 30% a 50% do valor da renda, em função da quebra da faturação.



Na mesma entrevista, Pedro Siza Vieira adianta ainda que o Governo poderá adotar uma "solução sistémica" para ajudar as empresas que tenham dificuldades em pagar os créditos bancários após o fim da vigência das moratórias, em setembro do próximo ano. Essa ajuda "pode passar por converter uma parte das dívidas das empresas em capital", adianta o governante.