Grandes empresas vão ter linha de crédito de 750 milhões de euros

O Governo anunciou esta quinta-feira a criação de uma linha de crédito, no valor de 750 milhões de euros, destinada às grandes empresas dos setores mais afetados pela pandemia, como o turismo ou a restauração. Cada empresa terá direito a um financiamento máximo de 10 milhões de euros.Esta foi apenas uma das novas medidas de apoio à tesouraria e ao financiamento das empresas anunciadas pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. No total, o Executivo prevê gastar 7.200 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, 1.400 milhões dos quais a fundo perdido.Nesta nova fase, o Programa Apoiar, que tem uma dotação de 750 milhões de euros a fundo perdido, será alargado a médias empresas e a empresas que tenham mais de 250 trabalhadores mas menos de 50 milhões de euros de faturação. Cada organização poderá receber até 100 mil euros. Quem também passará a ter direito ao apoio são os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e com trabalhadores a cargo, que poderão receber até 100 mil euros.Até agora, o programa Apoiar.pt era destinado apenas às micro e pequenas empresas dos setores mais fustigados pela crise pandémica, prevendo um apoio de 7.500 euros para as micro empresas e até 40 mil euros para as pequenas organizações.A adesão dos empresários a este programa tem sido maciça. Em duas semanas, foram apresentadas mais de 35.800 candidaturas, equivalentes a 339 milhões de euros em apoios. Já foram comunicados apoios no valor de 162 milhões de euros e foram pagos, até ao momento, 58 milhões de euros a perto de 10500 empresas.Além deste alargamento, Siza Vieira anunciou ainda a criação de um fundo de tesouraria para micro e pequenas empresas, no valor de 750 milhões de euros, com maturidade até cinco anos e um período de carência de 18 meses.Foi também revelado um reforço de 300 milhões de euros da linha de crédito destinada à indústria exportadora, que passa de 750 milhões de euros para 1050 milhões. Cada empresa pode receber até quatro mil euros por posto de trabalho, sendo que 800 euros, ou 20%, são a fundo perdido.