PS aceita entrega da casa para pagar dívida ao banco em casos excecionais

Os devedores de crédito à habitação em situação económica muito difícil vão poder recorrer a um regime legal de proteção que inclua não só a possibilidade de restruturação da dívida mas também a dação em cumprimento, ou seja, a entrega da casa ao banco, ficando dessa forma saldada a dívida. Esta medida deverá ficar consagrada na nova lei de bases da habitação na sequência de uma nova proposta apresentada esta quarta-feira pelo grupo parlamentar socialista.

A proposta surge depois de o Governo ter mantido conversações com os partidos à esquerda no sentido de alargar o consenso em torno da versão final da lei de bases da habitação.



A dação em cumprimento era uma exigência do PCP e do Bloco de Esquerda, mas o PS apenas admitia que fosse possível se estivesse previamente acordada com o banco, logo no momento do contrato do crédito. Esse princípio mantém-se como regra, mas os socialistas passam agora a admiti-la nos casos em que as famílias devedoras se encontrem em situação económica muito difícil.

Falta saber o que se entenderá por situação económica muito difícil e que requisitos serão necessários, mas essa delimitação, bem como, aliás, a criação do novo regime, ficará nas mãos do Governo, que, uma vez aprovada a lei de bases, estará obrigado a concretizá-la. A ideia será uma aproximação ao regime excecional criado durante a crise e que vigorou até 2015, no qual se previa também a possibilidade da dação em cumprimento, sendo que agora o PS pretende que passe a ser um regime permanente.





Ao todo os socialistas apresentaram propostas de alteração a 46 artigos do seu próprio texto de projeto de lei. João Paulo Correia, vice-presidente da bancada do PS, explicou, no final da apresentação das propostas, que estabeleceram "um diálogo com o PCP e o BE que permitiu pontos de entendimento sobre determinadas matérias que nos estariam a separar" e que agora "estão criadas todas as condições para o Parlamento aprovar uma lei de bases da habitação". PCP e Bloco apontaram no mesmo sentido, cada um salientando as propostas que conseguiram fazer passar. Já do lado do PSD e do CDS o entusiasmo não foi o mesmo. O PSD pediu mais tempo para avaliar e o CDS manteve a sua posição: votará contra.