PCP: “Estado deve ser o garante do direito à habitação”

"O papel do Estado para garantir o direito à habitação deve ser determinante e deve ficar consagrado como tal", sendo que, nesse aspeto, o texto de substituição do PS para a lei de bases da habitação "não vai tão longe e deve ser desenvolvido". Paula Santos, deputada do PCP, sublinha que, no entendimento do seu partido, "a administração central tem responsabilidades e competências não só de regulação e fiscalização, devendo intervir de forma direta na reabilitação, arrendamento" e em geral "na garantia de disponibilização de habitação publica".





Isso, porém, não desresponsabiliza totalmente os privados. "A habitação tem uma função social, pelo que as casas que se encontrem devolutas e sem qualquer utilização devem poder ser usadas para habitação" e, nesse sentido, os comunistas têm uma proposta no seu projeto de lei de bases da habitação no sentido de permitir a figura da posse administrativa, sendo que avançaram agora com uma proposta de alteração no sentido de ficar expressamente previsto que não serão consideradas devolutas as segundas habitações, casas de emigrantes, ou imóveis de pessoas que lá não podem morar por questões de saúde ou perda de autonomia.