PS promete rendimentos a subir ainda mais depressa

Se o PS voltar a formar Governo depois das legislativas agendadas para este mês, a economia vai crescer depressa, as exportações vão disparar e os rendimentos por trabalhador deverão dar um salto ainda maior do que aquele que o Executivo do próprio António Costa já tinha previsto. É este, pelo menos, o novo cenário prometido pelos socialistas nas linhas gerais do seu programa eleitoral, apresentado na segunda-feira.No ...