Quase 800 elementos do grupo terrorista Estado Islâmico fogem de campo de prisioneiros

As autoridades curdas estimam que pelo menos 785 pessoas estrangeiras ligadas ao grupo terrorista Estado Islâmico – número da AFP - fugiram de um campo para prisioneiros no nordeste da Síria. Um ataque da Turquia lançou o caos no local e os guardas não conseguiram conter os fugitivos.





Segundo Rukmini Callimachi, correspondente do The NY Times especialista no Estado Islâmico, no campo de Ain Issa encontravam-se civis, apoiantes do EI e familiares de jihadistas. No Twitter, circulam vídeos de mulheres do grupo terrorista que fugiram com os seus filhos.