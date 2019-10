Estas fugas ocorreram horas antes dos Estados Unidos anunciarem a retirada das tropas que ainda permaneciam no Norte da Síria. O secretário de Estado da Defesa norte-americano disse, numa entrevista à CBS, que os EUA iriam evacuar cerca mil militares, o que classificou como uma "retirada deliberada".



Mark T. Esper classificou a escalada do conflito como "uma situação terrível", mas explicou que as tropas norte-americanas não queriam ser apanhadas pelo fogo cruzado. Segundo o governante, as autoridades curdas estão em negociações com a Síria e a Rússia para formar uma aliança contra a Turquia.



A decisão de Trump abandonar a região e os aliados curdos suscitou críticas muito duras, internacionais, mas sobretudo nos Estados Unidos, inclusive vindas das hostes republicanas.



Segundo a ONU, mais de 130.000 pessoas deixaram as suas casas nas cidades de Tal Abyad e Ras al-Ain, desde que a ofensiva turca começou.

Centenas de familiares e pessoas com ligações a membros do Daesh fugiram este domingo de campos de detenção na sequência da ofensiva turca nos territórios da Síria controlados pelas autoridades curdas. A notícia é avançada por vários órgãos de comunicação social, citando fontes curdas, e vem confirmar os receios manifestados."Estamos a enfrentar ataques ferozes e fomos obrigados a reduzir o número de militares na zona", afirmou um oficial curdo, citado pelo jornal The New York Times, multiplicando-se os sinais de que os curdos começam a perder o controlo da região, em benefícios do Daesh.