Mantém a secretaria de Estado do Tesouro, que ganhou quando o ministro Mário Centeno foi nomeado presidente do Eurogrupo. Como o ministro das Finanças precisou de atribuir mais funções a Ricardo Mourinho Félix relacionadas com a gestão do Eurogrupo, o então secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças perdeu a pasta do Tesouro, que foi entregue a Álvaro Novo. Economista licenciado pela Universidade de Coimbra e com vários mestrados concluídos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, Álvaro Novo era até essa data economista-chefe do gabinete do Ministro das Finanças. É ainda co-autor, com Mário Centeno, de vários livros sobre economia do trabalho. É técnico-consultor do Banco de Portugal desde 2001.