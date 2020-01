Reformados estrangeiros passam a pagar 10% de IRS

Uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, apresentada pelo PS, acaba com a isenção total de impostos no regime de residentes não habituais e passa a exigir uma taxa mínima de IRS. Nova regra será obrigatória para quem no futuro decida mudar-se para cá.

O PS quer eliminar a atual isenção total de tributação dos rendimentos de pensões obtidos no estrangeiro por residentes não habituais, passando a exigir-lhes a aplicação de uma taxa de 10% de IRS. Quem o desejar poderá optar pelo englobamento de rendimentos, como é a regra no IRS e, havendo dupla tributação – se o país de origem impuser também uma tributação – a mesma será eliminada.

A medida consta de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 e foi entregue esta segunda-feira no Parlamento. Já vinha sendo defendida pelo Ministério das Finanças e vai ao encontro também das reivindicações da esquerda, que é muito crítica deste regime, em particular do Bloco de Esquerda. Basicamente, os reformados estrangeiros beneficiam de uma dupla isenção de imposto, uma vez que, por via dos acordos para evitar a dupla tributação, nenhum IRS lhes é exigido, nem cá, nem nos seus países de origem.



O objetivo agora é que o regime se mantenha para quem já cá está, por forma a que não vejam goradas as expectativas iniciais, mas que deixe se ter tão amigável para os reformados que, de futuro, escolham mudar-se para Portugal. Apesar de a nova taxa de IRS ser, ainda assim, bastante vantajosa, significará a perda da atual isenção total de que beneficiam estas pessoas.