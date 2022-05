Regling: “A política monetária continuará a apoiar a evolução da economia”

Klaus Regling admite que também o BCE avançará com uma subida nas taxas de juro em resposta à inflação, mas frisa que, ainda assim, os juros reais devem permanecer negativos – e que a política monetária vai continuar acomodatícia. Líder do MEE exclui novas emissões conjuntas de dívida e lembra que ainda há montantes disponíveis na “bazuca” para lidar com os impactos da guerra na Ucrânia.

