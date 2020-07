Retalho perde 13% em maio mas recupera face a abril

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho registou uma variação homóloga negativa de 13,1% em maio, uma queda inferior à de 22,2% registada em abril.





Estes dados são divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim de Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho, publicado esta segunda-feira, 29 de junho.



A penalizar o desempenho do mês esteve a categoria de Produtos Não Alimentares, que registou uma redução de 24,4%, ainda assim, não tão pronunciada como a descida de 35,5% relativa a abril. Já os Produtos Alimentares aumentaram 1,3% em maio, depois do recuo de 4,8% no mês anterior.