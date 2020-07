deVoltaàAvenida: Comerciantes juntam-se para incentivar regresso à Av. Liberdade

Leia Também Governo aprova proposta para diferir pagamento de rendas do comércio

Comerciantes juntam-se para incentivar regresso à Av. Liberdade



Os estabelecimentos comerciais da Avenida da Liberdade, em Lisboa, juntaram-se para incentivar o regresso a uma das principais artérias comerciais da capital. Na campanha #deVoltaàAvenida, lojas, restaurantes, hotéis e escritórios convidam os clientes nacionais a voltarem a esta zona da cidade.A campanha, lançada esta segunda-feira, 13 de julho, junta, sobretudo, marcas de moda, como a Boss, Burberry, Longchamp, Timberland ou a Loja das Meias, mas também a cadeia hoteleira NH Collection ou a imobiliária Cushman & Wakefield, e ainda as relojoarias e joalharias Boutique dos Relógios, Omega ou Torres Joalheiros.Para a campanha, as entidades promotoras reuniram, em vídeo, testemunhas reais de clientes, colaboradores, gestores e influencers, que retratam a sua experiência na Avenida da Liberdade. O objetivo é transmitir que estão a ser implementadas todas as regras de higiene e segurança, seguindo o protocolo assinado entre a Confederação do Comércio e Servios de Portugal (CCP) e a Direção Geral de Saúde (DGS), e convidar ao regresso dos clientes.Ainda neste âmbito, passou a estar disponível um serviço de "click & colect" entre as lojas da Avenida da Liberdade, em que os clientes podem fazer as compras online, por telefone ou por e-mail e fazer a recolha nas lojas, com a possibilidade de fazê-lo dentro do carro.A campanha estará presente nos diversos canais digitais dos seus promotores de 13 a 20 de julho.