Rio acusa Governo de querer "prejudicar regiões mais desfavorecidas" com Portugal 2020

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou, este sábado, o Governo de se preparar "para prejudicar as regiões mais desfavorecidas", em prol das mais desenvolvidas e com mais eleitores com a reprogramação do programa comunitário Portugal 2020, avança a Lusa.







A reprogramação deste programa comunitário "prepara-se para prejudicar as regiões mais desfavorecidas em benefício das mais desenvolvidas, ou se quiserem, em benefício das que têm mais eleitores", criticou.





Os fundos de coesão e a reprogramação dos mesmos, defendeu Rui Rio, que discursava em Beja, na sessão comemorativa dos 44 anos do PSD, "devem sempre contribuir para ajudar a equilibrar o país como um todo e não para perpetuar as diferenças existentes".