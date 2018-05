"Importa pois, dada a exigência do momento, que seja dado um forte impulso para o bom funcionamento e organização das diferentes secções temáticas", lê-se na carta de Rui Rio enviada às distritais. Lusa

Prestes a chegar aos 100 dias à frente do PSD, Rui Rio quer acelerar o ritmo de trabalho do partido. Numa carta enviada esta terça-feira, dia 15 de Maio, a que o Negócios teve acesso, o líder social-democrata pressiona as distritais a avançarem mais rapidamente com a constituição das equipas temáticas do Conselho Estratégico Nacional. Quando anunciou a estrutura falou em "revolução" , mas esta ainda não chegou."A expectativa das centenas de militantes e independentes que se têm inscrito e que aguardam poder exercer a sua colaboração cívica com o PSD, não pode ser 'deitada ao lixo', sob pena de os desiludirmos", escreveu Rui Rio aos presidentes das distritais, pedindo um "forte impulso" nas secções temáticas.Isso passa, segundo a carta, pela constituição de grupos dinamizadores que façam a eleição do coordenador e coordenador adjunto. Se isso não acontecer, deixa um alerta: "Se não melhorarmos a nossa prestação e continuarmos a 'fazer mais do mesmo', então com toda a certeza, frustraremos aqueles que acreditam em nós e, jamais seremos credores da sua confiança no futuro porque, na prática, não seremos melhores do que os outros".Se não houver eleições antecipadas, o líder social-democrata irá às urnas daqui a cerca de um ano e meio. E quer estar preparado para tal. Isso significa ter um programa eleitoral estruturado, o qual será construído pelo Conselho Estratégico Nacional com os contributos das distritais.De acordo com o Público desta quarta-feira , as principais distritais (Lisboa, Porto e Braga) ainda não têm as equipas temáticas a funcionar. O jornal adiantou ainda que o objectivo do PSD é ter uma proposta para apresentar em cada uma das 16 áreas até Julho, o que torna o calendário complicado se as distritais não responderem ao apelo do líder.Na carta, o presidente dos social-democratas chega mesmo a criticar algumas distritais, sem as nomear, por não estarem tão empenhadas no processo quanto seria necessário. "Nem todas as CPD [Comissões Políticas Distritais] têm feito a necessária divulgação, sensibilização e acompanhamento deste processo", apontou Rio.Esta carta surge a semana e meia de Rui Rio completar os primeiros 100 dias à frente do PSD. O social-democrata vai marcar a data com um almoço no Porto, organizado pela Fundação AEP, a 28 de Maio.O Conselho Nacional Estratégico arrancou em Abril e é liderado por David Justino, um dos vice-presidentes da direcção do PSD. No total foram criadas 16 secções temáticas nacionais . As distritais podem constituir uma secção temática distrital ou interdistrital que deve ter, no mínimo, 20 membros militantes do PSD ou independentes . Esta tem de eleger um coordenador e um coordenador-adjunto que, por sua vez, respondem perante os coordenadores nacionais e integram as reuniões das secções temáticas nacionais.