Rishi Sunak cede à pressão e remodela executivo após três meses

With the approval of His Majesty The King, the Prime Minister has announced the creation of four new departments.



These departments will ensure the right skills and teams are delivering for the British people. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 7, 2023

Depois da saída de Boris Johnson, entrada e saída de Liz Truss e posterior entrada de Rishi Sunak, ainda não foi desta que um executivo durou mais de três meses na integra. Esta terça-feira, o atual primeiro-ministro levou a cabo uma remodelação do governo britânico.O anúncio foi feito através de um tweet e justificado com base nas "competências e equipas certas focadas nas cinco promessas do primeiro-ministro: reduzir a inflação, crescer a economia, reduzir a dívida, cortar as listas de espera e parar os barcos". Esta última promessa prende-se com a redução da imigração ilegal através do Canal da Mancha.Entre as mudanças, está a criação de um departamento focado em segurança energética, que vai ser liderado por Grant Shapps, antigo ministro dos transportes durante o governo de Boris Johnson, bem como um novo departamento para a ciência, inovação e tecnologia, que vai passar a ser liderado por Michelle Donelan.É ainda criada a pasta dos negócios e do comércio, liderada por Kemi Badenoch, que vai acumular o cargo com o atual posto de secretária de estado para as mulheres e igualdades.Rishi Sunak anunciou também que o departamento para a cultura, media e desporto vai ter um novo foco, com o objetivo de "construir a posição do Reino Unido como um líder global nas artes criativas", passando a estar sob a alçada de Lucy Frazer.A nível do partido Conservador, a liderança vai ser assumida por Greg Hands, que passa assim a ser o ministro sem pasta.