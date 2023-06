Saldo comercial com Angola desce 8,1% em 2022, mas foi favorável em 810 milhões

O saldo das trocas comerciais entre Portugal e Angola tem sido sempre positivo para Portugal nos últimos cinco anos, apesar da diminuição de 8,1% em 2022, para 810 milhões de euros.De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, as trocas comerciais entre os dois países têm conhecidos variações muito diferenciadas nos últimos anos, influenciadas pela pandemia de covid-19, o que poderá explicar que enquanto em 2019 as importações de Angola terem registado mais de mil milhões de euros, no ano seguinte desceram acentuadamente e em 2021 ficaram-se pelos 81 milhões de euros.O primeiro-ministro português, António Costa, realiza nos próximos dias, uma visita a Luanda, a convite do Presidente angolano, João Lourenço.No ano passado, pelo contrário, as compras de Portugal a Angola voltaram a subir de forma muito acentuada, para 624 milhões de euros, o que revela um crescimento de 673%.As exportações, caíram quase metade entre 2018 e 2020, passando de 1.513 milhões de euros para 870 milhões, mas recuperaram, tendo chegado a 1.424 no ano passado.A quase totalidade das compra de Portugal a Angola centra-se nos produtos energéticos, que representaram mais de 95% do total das compras no ano passado, ao passo que Angola tem nos crustáceos, bananas e outras frutas, resíduos das indústrias alimentares e alimentos para animais as principais rubricas das vendas a Portugal.