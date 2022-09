Saúde de Isabel II gera preocupação na Família Real britânica

Os vários membros da Família Real britânica foram chamados para junto da Rainha Isabel II, adiantam esta quinta-feira vários órgãos de comunicação internacionais. A saúde da monarca de 96 anos - a mais velha do mundo e com o mais longo reinado - inspira cuidados, com os médicos a optarem por deixá-la sob supervisão."Após nova avaliação esta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a sua saúde e recomendaram mantê-la sob supervisão", indica um comunicado do Palácio de Buckingham, citado pela Reuters, indicando que a monarca se mantém "confortável" em Balmoral, a residência de férias da Rainha na Escócia.O Príncipe Carlos e a mulher, Camila, já estarão no local, tal como o Príncipe William. Os outros filhos de Isabel II estarão a caminho, bem como o Príncipe Harry e Meghan. Kate Middleton terá ficado em Londres, uma vez que os filhos começaram a escola nesta quarta-feira.Já a recém empossada primeira-ministra britânica, Liz Truss, mostrou-se "profundamente preocupada". "Os meus pensamentos - e os pensamentos de todas as pessoas do Reino Unido - estão com Sua Majestade a Rainha e a sua família neste momento", indicou.