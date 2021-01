Segurança Social só cobre lay-off a 100% em fevereiro

As empresas encerradas por ordem do Governo a partir de dia 15, que entregaram o pedido de lay-off simplificado até dia 21, vão receber o primeiro pagamento já a 28 de janeiro, o que segundo a Segurança Social garante “num espaço curto de tempo uma injeção de liquidez”. As notificações que estão a chegar às 23 mil empresas não se adaptaram, no entanto, ao novo cálculo dos apoios, e ainda não contemplam a ajuda do Estado para garantir salários a 100%, que ainda assim as empresas têm de assegurar

