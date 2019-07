Rui Rio quer ver Centeno no FMI

O presidente do PSD, Rui Rui, apoia a possibilidade de Mário Centeno passar a liderar o FMI.





Em entrevista à Rádio Observador, Rui Rio afirma que, salvo raras exceções, apoiará sempre a candidatura de um português a um lugar de destaque internacional. Mário Centeno não é exceção.



"Salvo situações absolutamente extraordinárias, a regra é: eu apoio qualquer português que tenha condições para ocupar um cargo internacional de relevo", disse.





"Se um português, neste caso o professor Mário Centeno, tiver reais possibilidades de substituir Christine Lagarde no FMI, com certeza que tem o meu apoio", acrescentou.





O ministro das Finanças, que é também o ministro mais popular do Governo, tem sido apontado como um dos favoritos à liderança do FMI. Christine Lagarde sai oficialmente do Fundo a 12 de Setembro para assumir a presidência do Banco Central Europeu.





O primeiro-ministro, António Costa, que começou por referir que essa "é uma hipótese que não se pode deixar de considerar", deu no sábado a entender que vê com bons olhos essa possibilidade: "Quem sabe se não exercerá mesmo outras funções de grande dimensão".





A par de Centeno, Nadia Calviño, ministra das Finanças espanhola, Olli Rehn, agora governador do banco central finlandês, também foram referidos pela imprensa internacional como possibilidades para a liderança do Fundo.