Sites de serviços públicos estão a enviar dados para a Google

Os websites de vários serviços do Sistema Nacional de Saúde, da Assembleia da República, do SIRP, da GNR e PSP e do Ivaucher, bem como o Autenticacao.gov.pt têm disponibilizado dados dos cidadãos portugueses para exploração comercial da Google e de outras marcas ligadas à publicidade.Segundo escreve o Expresso na edição desta sexta-feira, 25 de junho, além de dados de tráfego, como os que são recolhidos pelo serviço Google Analytics, os endereços SNS24.pt e SNS.gov.pt recolhem dados - tão sensíveis quanto os usados para agendamento de vacinas covid-19 e solicitação de medicamentos para o VIH - para campanhas publicitárias através do serviço Doubleclick.O semanário usou algumas ferramentas de monitorização de tráfego que permitiram apurar que os sites da Assembleia da República, SIRP, GNR e PSP, Ivaucher.pt e Autenticação.gov.pt também permitem exploração comercial de dados de navegação dos cidadãos.Os especialistas ouvidos pelo mesmo jornal falam em "violação grosseira da lei".