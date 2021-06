Bruxelas vai investigar negócio de “ad tech” da Google

Bruxelas abriu uma investigação formal à Google, com o objetivo de perceber se a tecnológica norte-americana infringiu as regras europeias da concorrência na área da publicidade online, nomeadamente na área "ad tech".Em comunicado, a Comissão Europeia indica que "a investigação formal vai examinar particularmente se a Google distorceu a concorrência ao restringir o acesso por parte de terceiros a dados dos utilizadores para fins publicitários em sites e aplicações, reservando esses dados para uso próprio". Bruxelas quer, desta forma, perceber se outros rivais na área dos serviços tecnológicos para anúncios, anunciantes ou publishers online terão sido prejudicados neste cenário."Os serviços de publicidade online estão no centro da forma como a Google e os publishers monetizam os seus serviços online. A Google recolhe dados que são usados para fins de publicidade direcionada, vende espaços publicitários e ainda atua como uma intermediária na publicidade online", relembra Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta da Concorrência. "Portanto a Google está presente em quase todos os níveis da cadeia de produção para apresentar publicidade online".Bruxelas demonstra preocupação com um cenário em que a Google tenha "tornado mais difícil a serviços de publicidade online rivais competir na área do chamado "ad tech".A vice-presidente da Comissão Europeia, que já aplicou coimas milionárias a empresas como a Google ou ao Facebook, sublinha a importância de existir uma concorrência justa "tanto para os anunciantes que chegam aos consumidores através dos sites dos publishers como para os publishers venderem o seu espaço a anunciantes, para gerar receitas e financiar o seu conteúdo".Bruxelas irá também analisar quais são as políticas utilizadas pela Google no que toca ao rastreio dos utilizadores para garantir que tal "é feito em linha com a concorrência justa".À agência Reuters, a Google indicou que vai cooperar com a Comissão Europeia. "Milhares de negócios europeus usam os nossos produtos de publicidade para chegar a novos clientes e financiar os seus sites todos os dias. Eles [os clientes] escolhem [estes produtos] porque são competitivos e eficazes", avançou um porta-voz da empresa.A Comissão Europeia já aplicou um total de 8 mil milhões de euros de coimas à Google, por restrições aos rivais no negócio das compras online, pelo sistema operativo Android e também pela publicidade online.No primeiro trimestre deste ano, as receitas publicitárias da Google ascenderam a 44,7 mil milhões de dólares (37,59 mil milhões de euros), contra os 33,8 mil mil de há um ano.(notícia atualizada)