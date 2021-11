Siza Vieira: Abastecimento de bens sem carências ou rupturas de stock

"Não existem, neste momento, situações de carência de abastecimento ou de ruptura de ‘stock’ em qualquer aspecto da cadeia de valor nem se perspectivam situações de incumprimento nos próximos tempos". A garantia foi dada, esta segunda-feira, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na sequência da primeira reunião de um grupo de trabalho criado para acompanhar eventuais perturbações nas cadeias de abastecimento de bens nos sectores agro-alimentar e do retalho.Aos jornalistas, no final do encontro, Pedro Siza Vieira reconheceu, no entanto, que está "a ocorrer um aumento importante dos custos de produção que "grande parte dos produtores, transportadores e retalhistas estão a absorver", pelo que, "nos próximos tempos", é possível que se repercuta no consumidor e se "verifique um crescimento de alguns preços".No encontro do grupo de trabalho, que durou cerca de uma hora e meia, esteve presente também a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, bem como os secretários de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, e as Infraestruturas, Jorge Delgado.(Notícia em atualização)