Só na Finlândia é que gastos com casa, água e luz subiram mais que em Portugal

Em Portugal, o peso dos gastos com a casa, água, luz e gás no total das despesas aumentou 3,8 pontos percentuais nos últimos dez anos. Segundo os dados do Eurostat , dentro da União Europeia, apenas na Finlândia houve uma subida maior (4,8 p.p.). Contudo, enquanto a Finlândia regista o maior peso desses encargos da UE, Portugal está no fim da tabela.Em 2017, de acordo com o gabinete de estatísticas europeu, os cidadãos europeu gastaram 13,1% do PIB da União Europeia em despesas com a casa, água, electricidade e gás, o que equivale a 24,2% do total da despesa que os agregados familiares fizeram nesse ano. Dez anos antes, esses gastos representavamEste item é o que mais pesa nos orçamentos dos agregados, seguindo-se o transporte (13%), a comida e bebida (12,2%), os restaurantes e hotéis (8,8%) e a cultura (8,5%).Portugal está longe de ser o país onde os gastos com a casa pesam mais no total da despesa. Em 2017, era o quinto país onde essa percentagem era menor, ainda que tenha sido o segundo que mais aumentou nos últimos dez anos.Em 2007, os portugueses gastavam 14,5% do seu orçamento com a casa, água e energia. Dez anos depois, esses gastos já representam 18,3% das despesas. Em percentagem do PIB, esse peso subiu de 9,5% para os 12,5%.No lado oposto está a Finlândia, o país onde estes gastos mais aumentaram nos últimos dez anos. Os gastos com a casa, água e energia levam 28,8% do orçamento dos finlandeses. Segue-se a Dinamarca com 28,7% e o Reino Unido com 26,7%.Os países onde estes gastos menos pesam são Malta (10,1%), Lituânia (14,8%) e Chipre (15,4%).As maiores quedas entre 2007 e 2017 registaram-se na Eslováquia (-2,6 p.p.), na Estónia (-1 p.p.) e Polónia (-0,8 p.p.).