António Costa referiu por repetidas vezes que não ia falar sobre o caso da contratação de Sérgio Figueiredo por Fernando Medina. À margem de uma visita a uma creche na Amadora, o primeiro-ministro revelou que não comentava "as composições de membros dos gabinetes dos governos" e que esses mesmos membros "são livres de fazerem as contratações para os seus gabinetes".

A esta declaração seguiram-se novas perguntas e Costa reafirmou - "não me pronuncio sobre isso". Mas finalmente, questionado sobre como é possível fazer um escrutínio ao antigo diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, a mais recente contratação do gabinete de Fernando Medina - sendo o contrato celebrado de prestação de serviços sem exclusividade, Costa respondeu "como se faz em todos os outros membros de todos os outros gabinetes".





Ministro das Finanças, Fernando Medina,

de "serviços de consultoria estratégica especializada". De acordo com a Sábado, esta é a terceira vez que um contrata o outro.



Na quinta-feira o Governo defendeu que não havia "necessariamente sobreposição" entre as funções de Sérgio Figueiredo no Ministério das Finanças e outros serviços do Estado, acrescentando que as competências do Tribunal de Contas estão "inteiramente preservadas" para a fiscalização do contrato.



E esclareceu: "Eu também tenho várias pessoas no meu gabinete a colaborarem comigo, desde assessoria jurídica, a assessorias económicas, a assessorias de comunicação, das mais diferentes áreas e é assim", acabando por acrescentar que "isto são as regras dos gabinetes desde sempre".Ainda antes de pôr uma pedra sobre o assunto, o primeiro-ministro foi questionado sobre se a recente contratação não o incomodava, Costa foi célere e referiu que "cada um deve procurar fazer aquilo que lhe compete. A mim compete-me gerir o meu gabinete, não giro os gabinetes dos outros membros do Governo".Sérgio Figueiredo, ex-diretor de informação da TVI foi contratado pelopara prestar funções