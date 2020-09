Socialistas prometem regular trabalho à distância para evitar “abusos”

Depois de dois ministérios terem prometido propostas sobre teletrabalho, o PS promete um projeto para as próximas semanas. Parceiros sociais serão ouvidos embora a concertação seja “um órgão consultivo do Governo” e não do Parlamento.

