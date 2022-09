Taxa de desemprego na Zona Euro cai para 6,6% em julho

Leia Também Taxa de desemprego cai ligeiramente para 5,9% em julho

A taxa de desemprego na Zona Euro caiu para 6,6% em julho, tendo descido face aos 6,7% registados em junho deste ano e aos 7,7% registados em julho de 2021, divulgou esta quinta-feira o Eurostat. Portugal ficou abaixo da média da região, com a taxa de desemprego a situar-se nos 5,9% em julho.Já na União Europeia, refere o instituto de estatísticas, a taxa de desemprego foi de 6% em julho, tendo recuado face ao mês anterior (6,1%) e ao período homólogo de 2021 (6,9%).Isto significa que 12.959 milhões de homens e mulheres na União Europeia estavam desempregados no mês de julho deste ano, destaca o Eurostat, detalhando que este número desce para 10.983 se olharmos apenas para a Zona Euro."Comparativamente a junho de 2022, há menos 113 mil pessoas desempregadas na União Europeia e menos 77 mil na Zona Euro", refere. Já face a julho de 2021, este valor supera um milhão tanto na Zona Euro, como no conjunto da União Europeia.Por países, Espanha e Grécia são os únicos dois com uma taxa de desemprego acima dos 10%, 12,6% e 11,4%, respetivamente.A taxa de jovens desempregados na Zona Euro situou-se nos 14,2% em julho deste ano, o que se traduz em 2.173 milhões de pessoas com menos de 25 anos sem emprego. Ainda assim, face ao mês anterior há menos 35 mil jovens desempregados na Zona Euro. "Comparativamente a julho de 2021, o desemprego jovem diminuiu em 329 mil pessoas na União Europeia e em 244 mil na Zona Euro", salienta o instituto.O Eurostat indica ainda que a taxa de desemprego para as mulheres era de 6.4% e de 5,7% para os homens em julho, não tendo existido qualquer alteração face a junho.