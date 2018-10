Taxa de desemprego sobe em Agosto mas terá descido em Setembro

O INE fez uma ligeira revisão em alta dos valores de Agosto - reportando o primeiro aumento do desemprego desde 2016 - mas estima que a taxa de desemprego tenha voltado a descer para 6,6% em Setembro.

O Governo tem vindo a rever a taxa de desemprego em baixa, esperando que a quebra se continue a sentir no próximo ano.



O relatório da proposta de Orçamento do Estado em debate na Assembleia da República prevê agora uma taxa de desemprego de 6,9% este ano (em vez dos 7,6% previstos em Abril) e de 6,3% no próximo ano (em vez dos 7,2% anteriormente previstos).



População empregada estagna em Agosto

Os valores de Agosto, que são definitivos, apontam para uma estagnação da população empregada face ao mês anterior. A subida foi de 1,3 mil pessoas "a que corresponde uma variação relativa quase nula", indica o INE. Ainda assim, em termos homólogos, a subida é de 2%.



A estimativa provisória para Setembro indica que o emprego poderá voltar a acelerar, subindo 0,2% face ao mês anterior e mantendo o ritmo de 2% em termos homólogos. Esta estimativa sugere que o número de desempregados deverá ter continuado a descer no mês passado.



Os dados relativos ao número de desempregados inscritos no IEFP apontam para subidas mensais tanto em Agosto como em Setembro.

