Taxa de desemprego sobe ligeiramente para 6,4% em setembro

A taxa de desemprego subiu ligeiramente em setembro, para 6,4%, mais 0,1 pontos percentuais do que em agosto, mas continua a descer face aos três meses anteriores e em termos homólogos, segundo as estimativas mensais divulgadas nesta terça-feira, 2 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com os dados do INE, a taxa de desemprego deve ter subido de 6,3% em agosto (valor hoje confirmado) para 6,4% no final de setembro. Já comparando com os três meses anteriores, a taxa de desemprego desceu 0,4 pontos percentuais. A descida é mais expressiva quando se compara o mês de setembro deste ano com o mesmo mês do ano passado, quando a taxa de desemprego estava nos 8%.





Em setembro, o INE contabilizou 4.817,8 milhões de pessoas empregadas, menos 0,3% do que em agosto. Apesar desta diminuição face ao mês precedente, a população empregada aumentou na mesma dimensão relativamente a junho. A subida foi mais expressiva em termos homólogos: face a setembro de 2020, a população empregada subiu 3,7%.Ao mesmo tempo, a população desempregada aumentou 1,9% em setembro, para 331,3 mil. Ainda assim, face aos três meses anteriores, a população desempregada diminuiu 6%. Face a setembro de 2020, a população desempregada diminuiu 18,2%.Segundo o INE, a população ativa diminuiu 0,2% em setembro face a agosto, para 5.149,2 milhões. A queda é menos expressiva face aos três meses anteriores (0,1%). Por outro lado, a população ativa aumentou 1,9% em relação ao mês homólogo de 2020.Já a população inativa (2.530,2 milhões) aumentou em relação a agosto de 2021 (0,4%) e a junho do mesmo ano (0,3%), tendo diminuído em relação a setembro de 2020 (3,1%), afirma o INE. A taxa subutilização de trabalho situou-se em 12%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais quando comparando com agosto, 0,8 pontos percentuais face a junho e 3,4 pontos percentuais em termos homólogos.(Notícia atualizada às 11:37 com mais informação)