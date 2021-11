Leia Também Emprego acelerou e cresceu 4,7% no trimestre do verão

Em outubro, a taxa de desemprego em Portugal manteve-se nos 6,4% - a mesma percentagem que havia sido registada em setembro. Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira dão ainda conta de que, na comparação homóloga, a taxa de desemprego recuou 1,2 pontos percentuais (p.p).A população desempregada aumentou 1% em outubro, subindo para 331,6 mil pessoas (mais 3.200 pessoas face a setembro). Já na comparação homóloga trata-se de uma diminuição de 13,8%, já que há um ano eram contabilizados em Portugal 384,6 mil pessoas em situação de desemprego.No que toca à população ativa, foi sentido um recuo em outubro face ao mês anterior, de 0,2%. A população ativa atingiu os 5,153 milhões, quando em setembro estava nos 5,164 milhões. "O decréscimo da população ativa resultou da diminuição da população empregada em 14,0 mil (0,3%) ter superado o aumento da população desempregada em 3,2 mil (1,0%), enquanto o acréscimo da população inativa foi explicado pelo aumento do número de outros inativos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego, em 21,7 mil (0,9%)", explica o INE.Já no que diz respeito à taxa de emprego, o INE dá conta de um recuo face ao mês anterior, passando de uma taxa de 63% em setembro para 62,8% em outubro. Já na comparação homóloga a taxa de emprego cresceu: em outubro de 2020 era de 60,6%. A população empregada chegou a 4,822 milhões em outubro, menos 0,3% face ao mês anterior. Na comparação homóloga trata-se de uma subida de 2,9%.A taxa de inatividade aumentou ligeiramente em outubro face ao mês anterior, chegando a 32,9%, contra os 32,7% do mês anterior. Há um ano, a taxa de inatividade era mais elevada, situando-se em 34,1%.A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,8% em outubro.