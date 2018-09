Tria aceita medidas-bandeira no orçamento mas não abdica de consolidação

O ministro das Finanças italiano reconhece que as principais promessas eleitorais do 5 Estrelas e da Liga vão constar do orçamento para 2019, contudo Giovanni Tria lembra que jurou zelar pelos interesses do país e, como tal, não abdica de prosseguir um caminho de consolidação das contas públicas.

Uma no cravo, outra na ferradura. Esta expressão popular resume a atitude do ministro italiano das Finanças na véspera da discussão, pelo conselho de ministros transalpino, do documento de economia e finanças que irá depois enquadrar a estratégia orçamental do executivo anti-sistema de aliança entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga, fortemente dividido quanto ao nível de esforço de consolidação que deve constar do próximo orçamento.





"Jurei zelar pelos interesses da nação", declarou Giovanni Tria esta quarta-feira, 26 de Setembro, numa conferência organizada pela Confcommercio, com o ministro das Finanças a admitir depois que o orçamento para 2019 incluirá a redução de impostos a família e empresas (flat tax), a reforma do sistema de pensões e um rendimento de cidadania para os mais pobres.





Ou seja, Tria aceita acomodar as exigências da Liga e, em especial, do 5 Estrelas, cujas promessas eleitorais implicam aumentos de despesa e reduções de receita, desde que em articulação com medidas que permitam continuar o caminho de consolidação orçamental.