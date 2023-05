Tribunal de Contas prepara relatório sobre aplicação de verbas do PRR

O Tribunal de Contas está a preparar um relatório sobre a aplicação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), indicou esta terça-feira o presidente da instituição, José Tavares, sublinhando que o documento deverá ser aprovado "muito em breve"."Nos próximos tempos, as atenções do Tribunal de Contas vão estar também focadas na aplicação destes fundos provenientes da União Europeia, dada a sua enorme relevância financeira", declarou.José Tavares falava na cerimónia comemorativa dos 35 anos da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, no Funchal, na qual destacou o facto de a União Europeia (UE) canalizar um "montante significativo de recursos financeiros" para vários Estados-membros, uma parte a fundo perdido, em consequência de crises como a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia."O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal faz parte do esforço desenvolvido pela União Europeia para sair fortalecida nestas crises contínuas, promovendo as transições ecológica e digital e reforçando a resiliência e coesão das nossas sociedades", lembrou.José Tavares disse que, por isso, o Tribunal de Contas vai estar focado, nos próximos tempos, na aplicação das verbas provenientes da União Europeia. "Pensamos, aliás, aprovar e publicar muito em breve um relatório sobre a aplicação em Portugal dos fundos oriundos da União Europeia", disse.