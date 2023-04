PRR: Portugal vai pedir mais tempo para grandes obras

Portugal vai pedir mais tempo e dinheiro a Bruxelas para as grandes obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como sejam estradas, metros e residências estudantis, escreve o Público esta sexta-feira, dando conta de que o PRR final pode ultrapassar os 22.000 milhões de euros.Ao jornal, o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, confirmou que o Governo prevê precisar de 2.000 milhões de euros adicionais, em face dos custos acrescidos com a inflação que deixou concursos vazios, a somar ao reforço de quase 4.000 milhões aquando da consulta pública da proposta de atualização do PRR, mas deixou claro que as estimativas não estão fechadas.Mais difícil do que pedir dinheiro, dado que Portugal está longe de esgotar os 14.200 milhões de euros, será renegociar o calendário dentro do prazo limite de 2026, pelo que, explicou o governante, está em curso um "levantamento" que "já decorre há alguns meses, com as várias áreas governativas e com os beneficiários intermediários" para reunir provas da existência de "razões objetivas" que impedem o cumprimento do calendário inicial.