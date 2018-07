Trump devolve ameaça ao presidente do Irão: haverá "consequências" sem paralelo histórico

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!



Os mercados reagiram rapidamente ao crescendo de tensão entre os dois países. As cotações do barril de Brent, referência para a Europa, estão a cair 0,21% para os 72,92 dólares, mas já desceram mais de 0,5% para os 72,70 dólares.



As palavras do líder dos EUA surgem depois do presidente iraniano ter reagido à imposição de sanções da parte da maior economia do mundo, numa altura em que Washington ameaça penalizar os parceiros comerciais do Irão se, até Novembro, não eliminarem as importações de petróleo deste país.



No seu discurso, Rouhani avisou: "não estamos a combater ou em guerra com nenhum país, mas os inimigos têm de perceber claramente que uma guerra com o Irão será a mãe de todas as guerras e da mesma forma a paz com o Irão é a mãe de todos os estados de paz". O presidente iraniano avançou ainda que vai reforçar as relações com vizinhos como a Arábia Saudita.



