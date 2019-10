Trump otimista com negociações: “Estão a acontecer coisas boas”

O presidente dos Estados Unidos reforçou as expectativas de um acordo com a China dizendo que quando este estiver "totalmente negociado" não terá de ser sujeito à aprovação do Congresso, podendo ser assinado apenas por si.

No dia em que se vai reunir com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no Twitter que as negociações de alto nível com Pequim, que foram retomadas ontem em Washington, estão a correr bem e a gerar progressos.





"Estão a acontecer coisas boas nas negociações comerciais com a China. Sentimentos mais calorosos do que no passado recente, mais como nos Velhos Tempos. Vou reunir-me como vice-primeiro-ministro hoje. Todos gostariam de ver qualquer coisa importante acontecer", escreveu Trump na rede social.