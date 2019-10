UE avisa que irá responder na mesma moeda caso EUA avancem com tarifas

A União Europeia (UE) avisou hoje que, caso a administração norte-americana avance com a imposição de tarifas aos produtos europeus, como retaliação à ajuda pública europeia dada à Airbus, irá "fazer o mesmo".

"Temos dito, consistentemente, aos Estados Unidos que estamos prontos para trabalhar com eles numa solução justa e equilibrada para as respetivas indústrias aeronáuticas. Estamos prontos e dispostos a encontrar um acordo justo, mas se os Estados Unidos decidirem impor medidas de retaliação, a UE irá fazer o mesmo", declarou a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva.