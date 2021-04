Teletrabalho: PS quer obrigar empregador a justificar recusa por escrito e pagar equipamentos

Os socialistas entregam esta sexta-feira no Parlamento a sua proposta de alterações à lei em matéria de teletrabalho. A ideia é avançar com um regime complementar, que não mexe no Código do Trabalho e que será alargado à Administração Pública, adianta a TSF, que teve acesso à proposta.

O teletrabalho deverá sempre acontecer por acordo entre empregador e trabalhador, mas qualquer um deles pode tomar a inciativa de o propôr. Em caso de recusa, o empregador deverá sempre apresentar uma justificação por escrito. Já o trabalhador, se preferir manter o trabalho presencial, não poderá ser penalizado por isso.

Será também por acordo, segundo a TSF, que serão definidos aspetos como o horário de trabalho ou eventuais complementos a que haja lugar. Ao empregador competirá assegurar os equipamentos e sistemas para o trabalho e se o trabalhador tiver despesas adicionais, as mesmas terão de ser devidamente comprovadas, podendo depois ser também alvo de uma compensação pelo empregador.

Leia Também PCP admite propor revogação do teletrabalho obrigatório até fim do ano

O direito a desligar deverá também ficar no acordo e os socialistas pretendem que possam ser fixadas faixas horárias para contactos entre o empregador e o trabalhador. Porém, não avançam com a classificação de assédio nos casos em que se verifiquem excesso de contactos por parte do empregador fora do horário de trabalho definido.

A proposta socialista será apresentada esta sexta-feira no Parlamento por Ana Catarina Mendes.