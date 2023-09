UGT quer propostas da CIP discutidas no acordo

UGT afirma que ainda vai analisar as propostas da Confederação Empresarial (CIP) e defende que a discussão deve ser feita no âmbito do acordo de rendimentos, em concertação social.

