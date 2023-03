Valor da sede da CGD será alvo de "avaliação independente" para definir pagamento de dividendo

Leia Também Governo prevê investir 40 milhões em obras na sede da CGD para receber Ministérios

O Governo adiantou esta sexta-feira que o edíficio-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), para onde vão ser transferidos vários Ministérios ao longo desta legislatura, será alvo de uma "avaliação independente" para clarificar quanto vale ao certo o imóvel, que será entregue ao Estado como forma de pagar o dividendo de 2022."Existirá uma avaliação independente, nos termos em que sempre ocorre, do valor deste edifício", referiu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa no edifício-sede da CGD, sublinhando que essa avaliação será feita "ao longo dos próximos meses".A ministra confirmou que o edifício-sede da CGD deverá ser entregue pelo banco público como forma de pagamento do dividendo de 2022 ao Estado. Depois de registar um lucro de 843 milhões de euros em 2022 , a CGD deverá entregar um recorde de 352 milhões de euros ao Estado, onde se inclui a entrega do edifício na Avenida João XXI. Mariana Vieira da Silva sublinhou que, com isso, "todo o edifício ficará património do Estado"."A CGD encontrará outras soluções para a sua utilização distintas desta, o que significa que todos os equipamentos deste edifício passarão a ser de utilização pública e dos serviços sociais da Administração Pública, que são uma das entidades que passará a ocupar este edifício", frisou Mariana Vieira da Silva.Sobre a renda que a CGD terá de pagar enquanto se mantiver no edifício, a ministra da Presidência disse que o valor será definido após estar concluída a avaliação independente ao valor da sede da Caixa. Entretanto, o banco público está já à procura na capital um espaço com uma área de cerca de 30 mil metros quadrados.(notícia atualizada às 12:29)