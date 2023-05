CGD vende sede em Paris e consegue 36 milhões em mais-valias

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vendeu o edifício onde funcionava a sede da sua sucursal em Paris, avança esta terça-feira o Eco . O negócio, concluído em junho de 2022, permitiu ao banco público arrecadar 35,9 milhões de euros em mais-valias, ultrapassando as mais-valias conseguidas com a venda de imóveis em Portugal nesse mesmo ano.A informação consta no relatório de gestão e contas da CGD e foi confirmada ao Eco pela CGD. Por "motivos de confidencialidade comercial", o banco não revela quem foi o investidor nem qual o valor de venda do imóvel localizado na Rue de Provence, no centro de Paris. As instalações da sede em França foram mudadas para "um novo edifício" a cerca de 200 metros de distância do antigo.A venda prossegue o "objetivo de racionalizar os espaços físicos com a busca de soluções mais adaptadas às necessidades atuais e futuras das equipas de trabalho da sede da sucursal", que culminou num resultado operacional da sucursal francesa da CGD de 44,5 milhões de euros, cerca de 160% acima do valor contabilizado em 2021. Por outro lado, os custos de estrutural aumentaram 12,7%, devido sobretudo aos custos decorrentes da venda e ao arrendamento das novas instalações.