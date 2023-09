Vendas a retalho recuam na Zona Euro em julho. Portugal com maior subida mensal

Leia Também Confiança das famílias europeias tem primeira queda num ano. Empresas mais pessimistas

As vendas no comércio a retalho recuaram, em relação a julho de 2022, 1% na Zona Euro e 1,2% na União Europeia (UE).Na comparação com junho, o indicador recuou 0,2% na Zona Euro e 0,3% no conjunto dos 27 Estados-membros, duvulgou esta quarta-feira o serviço estatístico europeu.Ainda segundo o Eurostat, Portugal registou a maior subida mensal entre os Estados-membros, com um avanço de 3,4% em relação ao período homólogo.A Eslovénia (-16,3%), a Estónia (-8,6%) e a Hungria (-7,6%) registaram as maiores quebras homólogas. As maiores subidas pertenceram a Espanha (8,6%), Chipre (8,0%) e Luxemburgo (6,9%).Na comparação com junho, a Dinamarca, a Irlanda (-2,3% cada), os Países Baixos (-1,4%) e o Luxemburgo (-1,3%) foi onde as vendas no comércio mais caíram, com Portugal (1,1%), a Suécia (1%) e Chipre (0,8%) a apresentarem as maiores subidas.