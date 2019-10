Web Summit faz receitas do alojamento local disparar quase 50% no Parque das Nações

A maior feira de tecnologia e empreendedorismo do mundo, realizada no Altice Arena, no Parque das Nações, leva as receitas com o alojamento local disparar naquela zona e em toda a cidade. Começa na próxima segunda-feira.

As receitas com o alojamento local em Lisboa durante a Web Summit podem ultrapassar os dez milhões de euros durante a semana da feira, uma subida de cerca de 57% face ao valor médio das restantes semanas de novembro, segundo os dados divulgados pela GuestReady, gestora de propriedades.

No Parque das Nações, zona onde a feira se vai realizar novamente durante os dias 4 e 7 de novembro, as receitas com o alojamento podem subir 46,1%. No entanto, a presença da Web Summit tem impacto em várias zonas da cidade.

Entre as zonas com maior aumento potencial nos preços médios por dia, nas unidades de alojamento local, estão o Bairro Alto, com as receitas a aumentarem 14,5%, a Mouraria (12,7%) e Campo de Ourique (13,2%). Dentro dessas zonas, a GuestReady destaca a subida de receitas nas áreas do Socorro e do Santo Condestável (18,7% e 17%, respetivamente).



"A realização da Web Summit é uma excelente oportunidade para mostrar a importância que o alojamento local pode ter para uma cidade, já que permite lidar com picos de visitantes sem criar grandes desequilíbrios de mercado na oferta de locais para pernoitar", segundo afirma Vanessa Vizinha, diretora-geral da GuestReady para o mercado português.



Na edição do último ano, a Web Summit teve um grande impacto nas receitas com o alojamento, principalmente na zona do Parque das Nações, onde cada proprietário ganhou em média 400 euros, mais 109% face às restantes semanas de novembro.



Os dados que constam do índice elaborado pela GuestReady têm por base os valores de receita obtidos para o período do Web Summit 2018, o universo de unidades de alojamento local ativos disponíveis para aluguer em Lisboa e os valores praticados este ano.