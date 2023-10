Zona Euro com excedente comercial de 6,7 mil milhões em agosto

A primeira estimativa para as exportações de bens realizadas da Zona Euro para o resto do mundo no mês de agosto a ponta para valores na ordem dos 221,6 mil milhões de euros, uma diminuição de 3,9% em comparação com agosto de 2022. Já as importações somaram 214,9 mil milhões de euros, menos 24,6% que em agosto de 2022.



Contas feitas, a área do euro registou um excedente de 6,7 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, quando no período homólogo tinha tido um défice de 54,4 mil milhões. Já o comércio interno, dentro da Zona euro, caiu para 189,3 mil milhões de euros, menos13,2% em relação a agosto de 2022.

Os números foram divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat e, quando analisado o conjunto do período de janeiro a agosto mostram que as exportações totais aumentaram 1,5% em relação aos mesmos oito meses de 2022, para um valor total de 1.883,9 mil milhões de euros. Já as importações, durante o mesmo período, tiveram uma queda homóloga de 10,6% (para os 1.875,8 mil milhões de euros). Considerados os meses da janeiro a agosto, o excedente foi de 8,1 mil milhões de euros.

Já ao nível do comércio realizado dentro da zona euro, e mais uma vez tendo em conta o conjunto dos oito meses, registou.se uma queda de 1,8% em comparação com janeiro a agosto de 2022.

Considerando o total de países da União Europeia, a primeira estimativa para as exportações em agosto foi de 198,5 mil milhões de euros, uma diminuição de 4,1% em comparação com agosto de 2022. Já as importações do resto do mundo situaram-se em 197,1 mil milhões de euros, menos 27,8% em comparação com agosto de 2022. No conjunto, contabilizou-se um excedente de 1,4 mil milhões de euros, quando no mesmo período de 2022 se havia registado um défice de 66,0 mil milhões de euros

Segundo o Eurostat, o comércio interno dentro da UE caiu para 302,1 mil milhões de euros em agosto de 2023, menos 10% em relação a agosto de 2022.

Vendo os números país a país, verifica-se que apenas cinco não tiveram, em agosto, quebras nas exportações. Foram eles a Áustria, Eslováquia, Itália, Dinamarca e Chipre. As maiores diminuições registaram-se na Grécia (-24,5%), Estónia (-23,1%), Bulgária (-22,7%), Letónia (-22,3%), Lituânia (-21,8%) e Bélgica (-21,3%). O maior aumento foi registado em Chipre (+55,2%).

Também em relação às importações extra-UE, a maioria dos Estados-membros contabilizou quedas, à exceção de três: Luxemburgo, Chipre e Malta. As maiores diminuições foram observadas na Bélgica (-28,0%), Lituânia (-27,9%), Finlândia (-25,7%), Croácia (-24,6%), Letónia (22,8%), Irlanda (-21,6%) e Itália (- 20,9%). Os aumentos mais elevados foram observados em Malta (16,5%) e Chipre (+12,4%).