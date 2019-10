Zonas residenciais vão ter novo sinal de trânsito

Uma alteração ao Regulamento de Sinalização de Trânsito vem criar um novo sinal para as chamadas zonas residenciais ou de coexistência. São também introduzidas mudanças em sinais já existentes. A nova lei entra em vigor daqui a seis meses.

As zonas "de residência ou de coexistência", concebidas para utilização partilhada por peões e veículos e nas quais vigoram regras especiais de trânsito, "devem ser sinalizadas como tal, justificando-se a criação de um sinal de informação de zona residencial ou de coexistência", lê-se no preâmbulo do diploma.