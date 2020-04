Aulas na TV só terão meia-hora. Conheça o horário do #EstudoEmCasa

A grelha para #EstudoEmCasa, a partir de dia 20 de abril na RTP Memória @rtppt #COVID19PT #COVID19 #EstamosON pic.twitter.com/V7vFH48n7i — Educação PT (@Educacao_PT) April 10, 2020 O regresso da Telescola, através do programa #EstudoEmCasa, foi confirmado esta quinta-feira, quando, após reunião do Conselho de Ministros, o



Ficou já decidido que no presente ano letivo já não haverá aulas presenciais para os alunos do básico e do 10.º ano, tendo ficado em aberto a possibilidade de os alunos do 11.º e 12.º anos ainda poderem regressar à escola se a evolução do surto assim o possibilitar.



Distribuição dos anos e disciplinas:



Desde as 9:00 e até às 12:50



1.º e 2.º anos (quatro disciplinas)

Português

Hora de Leitura

Estudo do Meio

Matemática

Educação Física



3.º e 4.º anos (seis disciplinas)

Português

Matemática

Estudo do Meio e Cidadania

Educação Física

Hora de Leitura

Estudo do Meio

Inglês



5.º e 6.º anos (sete disciplinas)

Ciências Naturais

Português

Matemática

Educação Física

Ciências Naturais e Cidadania

História e Geografia de Portugal

Oficina de Escrita

Inglês



Depois das 14:00 e até às 17:50



7.º e 8.º anos (oito disciplinas)

Português

História e Cidadania

Inglês

Matemática

Ciências Naturais

Geografia e Cidadania

Físico-Química

Educação Física



9.º ano (oito disciplinas)

Português

Inglês

História

Matemática

Ciências Naturais e Físico-Química

Educação Física

Geografia e Cidadania

Inglês



Para o 3.º ciclo (entre as 15:20 e as 15:50)

Espanhol

Alemão

Francês

Leitura e Literatura

Escrita



Os alunos do ensino básico (1.º ao 9.º ano de escolaridade) já podem consultar a grelha dos horários e conteúdos que vão ser lecionados através da televisão já a partir do próximo dia 20 de abril e até ao final deste ano letivo, segundo divulgou o Ministério da Educação. As emissões serão feitas através da RTP Memória , disponível no cabo e na televisão digital terrestre (TDT).Os conteúdos serão emitidos entre as 09:00 e as 17:50, de segunda a sexta-feira, e as aulas terão duração de meia-hora e não os habituais 45 ou 90 minutos. A parte da manhã contará com aulas para o primeiro (1.º ao 4.º ano) e segundo (5.º e 6.º) ciclos, ficando a parte da tarde reservada para os mais graúdos (alunos do terceiro ciclo, do 7.º ao 9.º ano).Os conteúdos pedagógicos que serão lecionados via TV servem de complemento ao trabalho que os docentes terão de continuar a desenvolver com os seus alunos com o recurso a instrumentos de ensino à distância, como aconteceu já nas duas semanas que antecederam as férias da Páscoa em que os estabelecimentos de ensino estavam encerrados.