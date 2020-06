Covid-19: Porto tem a única universidade do país vacinada contra o abandono escolar

Até ao momento, foram 12 os alunos da Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPT) - que funciona exclusivamente na cidade do Porto - que acionaram o seu seguro escolar que financia o pagamento da propina, como consequência da pandemia da covid-19.

"É a única universidade do país com esta apólice, que permite finalizar o ano letivo sem custos", afiança a Portucalense, em comunicado.

"Com este recurso, 12 estudantes vão conseguir assegurar a continuidade dos estudos, estando o pagamento da propina assegurado até um ano, enquanto se mantiver a situação que motivou o recurso ao seguro", enfatiza a mesma instituição.

De acordo com a UPT, a maioria (sete) das justificações apresentadas pelos 12 alunos e cobertas por este seguro único relata situações de ITT (incapacidade temporária para o trabalho/"baixa" médica), quatro por desemprego e uma por hospitalização.

A Portucalense refere que oferece este seguro aos seus estudantes há 10 anos, "tendo desde o seu início assegurado o pagamento da propina a 120 alunos".

De resto, a Portucalense realça que este seguro escolar "também tem cobertura no caso de morte do familiar que garante o pagamento da propina, sendo esta financiada até ao final do curso, com a ressalva de que o aluno poderá reprovar no máximo duas vezes".

Nos casos de insuficiência económica, a UPT adianta que pode ainda conceder "subsídio de aquisição de todos os livros e/ou demais material didático, subsídio diário de alimentação ou o equivalente em dinheiro, e subsídio mensal de alojamento".