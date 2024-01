Estudantes perdem bolsa se viverem com avós ou tios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A alteração num artigo do regulamento das bolsas no Ensino Superior determina que os estudantes que vivem em casa de familiares deixem de ter direiro ao apoio, segundo o Jornal de Notícias. Em causa está a mudança, efetuada em julho, que implica que os rendimentos destes familiares sejam somados ao do agregado.

Segundo a Associação Académica de Coimbra, esta situação está a levar a que muitos estudantes percam a bolsa e a terem de devolver os montantes já recebidos.

Os dados mais recentes da Direção-Geral do Ensino Superior, de 22 de janeiro, mostram que a principal causa de indeferimento de bolsas é o rendimento do agregado familiar ser superior ao limite fixado.

Face ao acumalar de queixas, a associação vai enviar pedidos de audiência a todos os grupos parlamentares para expor a situação.