Explicações são recurso para 244 mil alunos em Portugal

As explicações são um fenómeno a crescer a nível global e Portugal não foge à regra. Na edição desta segunda-feira, o Diário de Notícias avança que o mercado mundial de explicações e aprendizagem já vale mais de 106 mil milhões de euros e, até 2026, o valor deverá crescer para 172 mil milhões.

Em Portugal não existem ainda dados concretos sobre a verdadeira dimensão do setor. Ainda assim, o jornal cita um estudo feito pela rede Ginásios da Educação Da Vinci, um dos franchisings do setor em Portugal.

Os números sobre o mercado português datam de 2019 e apontam para cerca de 12 mil explicadores e quase mil centros de estudos. As explicações são um recurso para cerca de 244 mil alunos no país, com a maioria a optar por explicações particulares, feitas na casa dos explicadores, sem recibo.

Conforme conta a responsável por este franchising ao DN, "esta fatia corresponderá a um volume de faturação na ordem dos 200 milhões de euros, valor que não resulta em imposto para o Estado".