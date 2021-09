Portugal tem quatro escolas de gestão entre as melhores do mundo

O Financial já divulgou o seu ranking das 100 melhores escolas de gestão do mundo, havendo quatro portuguesas na lista.

Nos resultados de 2021 das melhores escolas com mestrado de gestão, a Nova SBE é a mais bem posicionada, ao classificar-se na 23.ª posição. Já a Católica Lisbon School of Business and Economics ocupa o 45.º lugar, a ISCTE Business School surge no 86.º posto e a School of Economics and Management da Universidade do Porto está na 98.ª posição.

A avaliação do Ranking de Mestrados de Gestão 2021 do Financial Times incide sob 18 indicadores que qualificam as escolas em três principais categorias de análise: Progresso de Carreira dos Alumni. Diversidade da Escola e Experiência Internacional e Investigação. A estas junta-se ainda a categoria Apontamentos Adicionais, incluídos para aferir elementos diversos que complementam a qualidade da escola e do mestrado, embora não sejam considerados para efeitos de classificação no ranking.

De entre os indicadores avaliados, a Nova SBE destaca-se como a escola portuguesa cujos alunos, num prazo de 3 anos, atingem o nível salarial mais elevado. Também ao nível da mobilidade internacional a escola portuguesa ganha vantagem sobre a maioria das escolas avaliadas, posicionando-se como a 14ª melhor do mundo neste indicador que tem em consideração as oportunidades de carreira em mercados internacionais que as business schools proporcionam aos seus alunos.

A propósito da posição alcançada pela Nova SBE no ranking de mestrados em gestão 2021 do Financial Times, Daniel Traça, Dean da Nova SBE, refere que "a atual posição não só destaca a Nova SBE como a escola de negócios n.º 1 em Portugal, mas coloca-nos no Top 25 das melhores business schools do mundo, realçando o nosso posicionamento além-fronteiras patente, por exemplo, na atratividade da escola para alunos internacionais".



(Notícia corrigida incluindo a classificação do ISCTE)