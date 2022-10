Governo faz depender apoio a escolas degradadas de tripla validação

Leia Também ANMP aprova acordo para descentralização de competências na educação e saúde







O Governo está a recuar nas verbas para financiar as obras de uma lista de 451 escolas que estão mais degradadas, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícia . O apoio anual para a conservação das escolas em mau estado situa-se em oito euros por metro quadrado, até as infraestruturas serem requalificadas.Agora, o apoio até poderá ser maior, mas só após uma tripla validação: do município em questão, da CCDR e do Estado. Ou seja, a degradação do edificado tem de ser atestada pelos três.A Associação Nacional de Municípios (ANMP) está contra a ideia e quer que a administração central financie a manutenção pelo valor máximo das 451 escolas que já constam do mapeamento, que foi acordado entre as autarquias e o Executivo em junho passado.Nesse levantamento figuram todos os estabelecimentos que necessitam de obras prioritárias, urgentes e muito urgentes.