Mais de 120 mil alunos em risco de não ter professor no arranque das aulas

Há 123 mil alunos do Ensino Básico e Secundário em risco de não ter professor a pelo menos uma disciplina no arranque do ano escolar, na próxima terça-feira, dia 12. O cálculo da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) parte da existência nas "ofertas de escola" de 1724 horários de professores por preencher, nesta quarta-feira. Uma situação que se agravou face à carência de 1054 docentes em igual período do ano passado.









Informática, Físico-Química, Matemática, Biologia e Geologia, Geografia e Português são as disciplinas onde a falta de professores mais se faz sentir. Por distritos, "os mais afetados são os de Lisboa (58%), Setúbal (17%) e de Faro (6%)", precisa Vítor Godinho, da Fenprof. Leia mais no Leia mais no Correio da Manhã